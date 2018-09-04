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Экспедиция "Легенды Арктики" прибудет на Ямал

Общество, 14:54 04 сентября 2018

Российское географическое общество | Фото: Российское географическое общество

Стартовала научно-техническая экспедиция "Легенды Арктики" регионального отделения Русского географического общества в Ямало-Ненецком автономном округе. Группа исследователей отправилась в путь из Архангельска на яхте "Апостол Андрей" 27 августа, сообщает РГО.

Из Архангельска группа направится к острову Диксон. Затем маршрут исследователей пройдет через острова Фирнлея, мыс Челюскина, а также острова Тыртов, Розмыслова, Нансена и Скотт-Гансена. Минув острова Арктического института и Сибирякова, группа вернется в начальную точку маршрута.

Путешественники проведут в Арктике больше месяца и посетят острова, возле которых 125 лет назад дрейфовала легендарная шхуна "Фрам" экспедиции Фритьофа Нансена в 1893 году, а также проведут сеансы радиосвязи на коротких волнах со всем миром. Для этих целей главным радиочастотным центром был выдан специальный позывной сигнал: RI0B.

Экспедиция изучит прохождение и тестирование новых видов цифровой связи на коротких волнах в арктических регионах, фото- и видеосъемка флоры и фауны Арктики, экологический мониторинг местности, выполнение технического задания Объединенной дирекции заповедников Таймыра по мониторингу белых медведей.

После завершения экспедиции "Легенды Арктики" участники проведут встречи с молодежью, организуют лекции и фотовыставки.

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# Арктика , РГО , экспедиция , Ямал

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