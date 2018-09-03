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Синоптики прогнозируют заморозки на юге Тюменской области

Общество, 18:16 03 сентября 2018

ГУ МЧС России по Тюменской области На юге Тюменской области возможны заморозки | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Заморозки от нуля до минус трех градусов в ночные часы на юге Тюменской области с 4 по 6 сентября прогнозируют сотрудники Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщения о неблагоприятных погодных явлениях специалисты службы разослали во все муниципальные образования региона и службы жизнеобеспечения. В первую очередь, как отмечают в центре по гидрометеорологии, дачникам и садоводам-любителям необходимо позаботиться о сохранности выращенного урожая.

Также автомобилистам следует учитывать данную информацию перед тем, как отправиться в путь на загородные трассы.

Анжела Лебедева

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# заморозки , центр гидрометеорологии , юг Тюменской области

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