Тюменцы бросят интеллектуальный вызов детскому технопарку "Кванториум"

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Тюменский детский технопарк "Кванториум" подготовил каверзные вопросы в формате "Что? Где? Когда?" для закрытого интеллектуального бизнес-клуба "MassOn". Игра состоится на площадке бизнес-отеля "Евразия" 4 сентября с 19 до 21 часа, сообщили в пресс-службе ДТиС "Пионер".

Руководитель ДТ "Кванториум" Дмитрий Тарасов подготовил вопросы из области инновационного проектирования, робототехники, новейшей педагогики и нанотехнологий.

Участники встречи в формате интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" узнают факты из мира науки и техники и познакомятся с опережающими технологиями развития.

Также "Кванториум" продемонстрирует участникам печать на 3D-принтере. С помощью 3D печати будет создана модель головоломки, которую презентуют кому-то из участников в конце вечера.

Регистрация участников начнется в 18 часов 30 минут. В это же время предусмотрены welcome-tea, легкий фуршет и гастрономический сет от Алексея Кондрахина в ресторане "Дворянское гнездо" бизнес-отеля "Евразия".

Запланирована дегустация новаторских напитков от "Ботаник бар" - популяризаторов интеллигентных безалкогольных баров.

В 19 часов 5 минут с приветственным словом выступят организаторы вечера. Специальный гость мероприятия, директор детского технопарка Дмитрий Тарасов расскажет участникам о возможностях, достижениях и планах "Кванториум" и объяснит правила игры.

Команды на игру формируются случайным образом, затем выбирают название и назначают капитанов. Команды должны ответить на 12 вопросов, подготовленных гостем игры, на размышление над каждым вопросом даётся одна минута.

Вопросы поочередно выбирают капитаны, называя номера от 1 до 18. Побеждает команда, давшая больше всего правильных ответов за 12 раундов. В спорных ситуациях правильность ответа определяет ареопаг под руководством главного гостя игры. После шести раундов объявляется 15-минутный перерыв и чайная пауза.

Подведение итогов состоится в 20 часов 45 минут. Все участники получат памятные дипломы, а победители – приятные призы и кубок от детского технопарка "Кванториум". Затем наступит время свободного общения, где участники смогут задать вопросы гостю игры и узнать больше о "Кванториум". Отметим, что участие в интеллектуальном состязании платное, все сборы идут в пользу Тюменского отделения "Российского детского фонда".

Партнером благотворительной бизнес-игры выступает батутный центр SkyMax.