В Тюменской области разрабатывают проект лесного плана

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Новый проект лесного плана Тюменской области предполагает повысить доходность лесного сектора экономики региона при помощи инвестиционной деятельности.

Документ, подготовленный ООО "Атлас" согласно государственному контракту с департаментом лесного комплекса Тюменской области, констатирует, что в целом по региону, при всех видах рубок фактический объем заготовки древесины составил 9,8% от расчетной лесосеки.

Специалисты выделяют несколько причин недоиспользования расчетной лесосеки. Во-первых, в эксплуатационном фонде преобладают труднодоступные участки с отсутствием объектов транспортной инфраструктуры. Во-вторых, в общем объеме расчетной лесосеки преобладают насаждения мягколиственной хозяйственной секции. Высокие издержки при заготовке такой древесины делают неконкурентоспособными получаемые из нее изделия.

Лесной фонд Тюменской области является объектом долгосрочного инвестирования. На ее территории по состоянию на 1 января 2018 года реализовано два инвестиционных проекта, направленных на повышение эффективности использования древесины и иных лесных ресурсов, один проект находится в стадии реализации, еще один проект – на стадии включения в состав инвестиционных проектов Минпромторга РФ.

Реализация инвестиционного проекта "Строительство современного лесопильного производства" позволила обеспечить глубокую переработку древесины с выработкой тепловой энергии из отходов, а также добиться выращивания посадочного материала в объеме 1,6 млн. шт. – в 2016 году, с выходом на плановые показатели в 2,55 млн шт. – ежегодно, начиная с 2017 года.

На стадии реализации находится еще один инвестиционный проект в области освоения лесов – "Проект производственного лесохозяйственного предприятия в Исетском районе".

На момент составления Лесного плана в Тюменской области планируется к согласованию инвестиционный проект "Строительство лесопромышленного комплекса в Тюменской области" со сроком реализации 2018–2032 годы.

Департамент лесного комплекса Тюменской области предлагает всем заинтересованным лицам ознакомиться с проектом лесного плана Тюменской области можно здесь.

Любой заинтересованный гражданин или юридическое лицо имеет право вносить свои предложения по улучшению проекта. В предложениях необходимо изложить суть и обоснование предложений, по возможности приложить обосновывающие материалы в электронном виде или на бумажных носителях – схемы, графические материалы, отображающие предложения заинтересованных лиц.

Предложения принимают по 21 сентября 2018 включительно.

По истечении указанного срока с учетом поступивших предложений и замечаний департамент лесного комплекса Тюменской области организует доработку проекта лесного плана и его утверждение.

В условиях рыночной экономики, отмечено в новом лесном плане Тюменской области, важнейшей целью ведения лесного хозяйства является обеспечение его доходности. Доходность лесов или экономическая эффективность реализации мероприятий разрабатываемого лесного плана определяется через коэффициент доходности (или экономической эффективности) от использования лесов – соотношение доходов от использования лесов к расходам на охрану, защиту и воспроизводство лесов выраженная в процентах.

В 2017 году этот показатель составил 36,2 %, в первые два года нового лесного плана ожидается увеличение доходности и в 2020 году планируется выполнение этого показателя в 60,3%. В последующие годы нового лесного плана прогнозируется сохранение этого показателя на уровне 2020 года