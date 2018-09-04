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Стартовала Всероссийская акция-фотоконкурс "Школа без границ"

Общество, 16:43 04 сентября 2018

https://edu.gov.ru/ | Фото: https://edu.gov.ru/

Всероссийская акция-фотоконкурс "Школа без границ" стартовала 1 сентября. Она продлится до 30 сентября, и рассчитана на учащихся с 1 по 11 классы, сообщает Министерство просвещения РФ.

Для участия в акции необходимо: выбрать одну из трех предложенных номинаций. Сделать фотографию по теме номинации. Загрузить ее в специальную форму в формате JPG на сайт по ссылке.

Приложить к фотографии короткое описание (3-5 предложений, до 1 тыс. печатных знаков). Заполнить анкету участника, указав свое имя, регион, школу и контакты для связи.

На выбор участнику предлагается три номинации: "Я выбираю профессию", "Мой учитель – мой лучший наставник" и "Территория творчества".

Полные правила акции можно найти в разделе сайта. Официальный хештег акции для размещения анонсирующей информации в соцсетях – #школабезграниц.

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# акция , Министерство просвещения РФ , школа

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