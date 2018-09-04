Праздник трезвости в Тюмени отметят большим концертом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Под девизом "Трезвая семья - счастливая семья" пройдет в регионе VII областной праздник трезвости c 3 по 11 сентября. Главным событием станет фестиваль в Тюмени на Цветном бульваре 8 сентября, он начнется в 12 часов.

"Наша цель - показать преимущество трезвой жизни, утвердить в сознании людей, что отдыхать, праздновать и радоваться жизни можно без алкоголя и других одурманивающих веществ", - рассказал иерей, председатель Епархиального общества трезвости Николай Макаров на пресс-конференции в Тюменском областном доме журналистов.

Движение трезвости в регионе объединяет более 50 организаций. Многие из них примут участие в организации праздника. На большой концерт с участием творческих коллективов города и учеников воскресных школ приглашают тюменцев всех возрастов.

На постах трезвости горожане получат литературу о трезвом образе жизни и проконсультируются у специалистов. Будет работать полевая кухня, откроется интерактивная площадка для молодежи. Для детей пройдут игры, конкурсы и эстафеты.

Совместно с ГИБДД состоится акция "Трезвый водитель". Тюменские моржи из Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" и клуба закаливания "Кристалл" проведут показательное обливание.

"Наши площадки в основном спортивные, мы покажем, как вести здоровый образ жизни и своим примером надеемся увлечь других людей. Также у нас будет работать "вкусная" площадка: мы приготовим гречневую кашу и чай в самоваре", - сообщила председатель Центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина.

Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие" пригласит горожан на благотворительную акцию "Белый цветок": гости фестиваля смогут купить поделки на ярмарке, собранные средства пойдут на помощь людям, которые находятся в кризисной ситуации.

Специалисты Областного центра профилактики и реабилитации организуют выступление творческих коллективов, выставку арт-объектов и квест, участники которого получат призы.

"После этого мы запускаем областной социологический опрос, по итогом которого состоится идет конкурс инфографики. Участие могут принять волонтерский отряд, инициативная группа, отправив нам заявку и сделав творческую работу. Каждый год этот конкурс собирает очень интересные творческие работы", - сообщила специалист по реализации профилактических программ Областного центра профилактики и реабилитации Ксения Ивакина.

Она сообщила, что мероприятия в рамках праздника трезвости пройдут и в других муниципальных образованиях. В Тобольске ему посвятят целый месяц. По словам председателя Тюменской областной благотворительной общественной организации "В защиту жизни" Натальи Неделько, эта тема особенно актуальна для молодежи в связи со снижением возраста впервые попробовавших алкоголь. В дополнение к урокам трезвости и различным конкурсам, здесь проведут выставку "Человеческий потенциал России", связанной с темой трезвости. Она рассказала о реализации проекта "Я выбираю жизнь" - фестивале молодежных социальных проектов, одна из тем которого касается утверждения трезвости.

"Проект реализован на территории Тобольского района в прошлом году, в этом году к нам подключается Вагайский район и Тюмень. С Тобольском продолжаем вести переговоры, - рассказала она. - Мы начинаем формировать среду, которая позволяет понять молодежи, что трезвость - это не маргинальность, а естественное состояние человека. Обучаем детей социальному проектированию, они разрабатывают свои проекты, и это очень интересные работы".

О профилактической и реабилитационной работе, которую проводят с жителями области, рассказали представители организации "Трезвая Тюмень", НКО "Центр развития социальных проектов Тюменской области "Милосердие", Епархиального общества трезвости. Успешные истории избавления от зависимости есть, есть и планы развивать работу в глубинке, в частности, проект "Трезвое село".

Татьяна Ковалева