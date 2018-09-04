Более двух тысяч жителей региона проголосовали досрочно в Тазовском районе

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Более 2 тыс. жителей региона приняли участие в досрочном голосовании в Тазовском районе с 19 августа, сообщает администрация района.

Ежедневно члены участковых избирательных комиссий выезжают в отдаленные поселения и на межселенную территорию для того, чтобы каждый житель муниципалитета смог реализовать избирательное право. Кроме этого, к досрочному голосованию присоединились работники предприятий топливно-энергетического комплекса, которые в день выборов будут находиться на вахте и не смогут прибыть в место голосования на свой избирательный участок.

29 августа начались мероприятия по досрочному голосованию в помещении участковых избирательных комиссий поселений. За пять дней 100 человек воспользовались данным правом ввиду своего отсутствия 9 сентября на территории Тазовского района, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Всего в организации досрочного голосования на территории муниципалитета задействовано шесть избирательных участковых комиссий.

Для информирования граждан о предстоящих выборах члены территориальной избирательной комиссии совместно с представителями органов местного самоуправления с начала августа проводят встречи с трудовыми коллективами организаций района и представителями общественности. На собрании жителей района знакомят с порядком голосования, правом голосования вне помещения и досрочного голосования в случае невозможности проголосовать 9 сентября. По любым возникающим вопросам для избирателей района работает горячая линия Тазовской территориальной избирательной комиссии 8 (34940) 2-19-93, 2-18-79.

9 сентября, в Единый день голосования, все жители района смогут принять участие в выборах губернатора Тюменской области, депутатов Законодательного собрания ЯНАО по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 и досрочном голосовании на должность главы Тазовского района. Также жители села Антипаюта будут выбирать главу поселения.

Напомним, что до 5 сентября каждый житель района, находящийся в пределах Ямала, Югры и Тюменской области может реализовать свое избирательное право и принять участие в выборах губернатора Тюменской области, для этого необходимо подать заявление о голосовании на избирательном участке по месту пребывания. О нахождении территориальных избирательных участков можно узнать на онлайн-сервисе мойучасток.рф.

Телефон горячей линии избирательной комиссии Тюменской области 8 (3452) 39-34-84.