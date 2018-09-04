Более одной тысячи двухсот детей родились в Тюмени в августе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 241 ребенок появились на свет в Тюмени по итогам августа, сообщает комитет загс администрации города.

Из 1 тыс. 241 малышей мальчиков - 667, девочек - 574. В 2017 году в августе родилось 1 тыс. 334 младенца. Всего с начала 2018 года Тюмень приросла 8 тыс. 915 новорожденными.

В августе брак заключили 1 тыс. 82 пары, что на 25 больше, чем в 2017 году. За восемь месяцев 2018 года в Тюмени появилось 4 тыс. 378 новых семей.