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Тюменских водителей предупреждают о тумане и заморозках

Общество, 16:10 04 сентября 2018

t-l.ru

Автомобилистов Тюменской области попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за заморозков и тумана 4-6 сентября, сообщает Уралуправтодор.

По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге Тюменской области 4-6 сентября ночью местами ожидаются заморозки 0,-3°.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодор": 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

Служба спасения: 112, 001

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# водители , погода , трасса , Уралуправтодор

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