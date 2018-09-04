Тюменских водителей предупреждают о тумане и заморозках
t-l.ru
Автомобилистов Тюменской области попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за заморозков и тумана 4-6 сентября, сообщает Уралуправтодор.
По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на юге Тюменской области 4-6 сентября ночью местами ожидаются заморозки 0,-3°.
Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодор": 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).
Служба спасения: 112, 001