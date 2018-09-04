Аграрный университет Северного Зауралья победил в конкурсе молодежных проектов

| Фото: tsaa.ru | Фото: tsaa.ru

Одним из победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2018 году стал Государственный аграрный университет Северного Зауралья, сообщает вуз.

Из федерального бюджета будут профинансированы "Международный молодежный проект "Молодая Евразия"" на сумму 1,2 млн рублей и проект "Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северного Зауралья" на сумму один миллион рублей.

Международный молодежный проект "Молодая Евразия" предполагает проведение в 2018 году в Тюменской области форума для 140 молодежных и студенческих лидеров из 10 приграничных регионов России и Казахстана.

Идея проекта состоит в том, чтобы в свете интеграции России и Казахстана в рамках ЕАЭС сформировать широкую сеть позитивных контактов не только между управленческими и деловыми элитами двух стран, но и между лидерами молодого поколения.

Участники молодежного форума, который организует аграрный университет, обсудят вопросы гуманитарного сотрудничества и межкультурного диалога, молодежного предпринимательства, развития сельской местности.

Другой победивший проект ГАУ - Межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северного Зауралья" - будет реализован совместно с тюменским региональным отделением общественной организации "Российские студенческие отряды". Студенческие отряды существуют в России уже более 50 лет и в большинстве своем имели строительную специфику. Между тем, активно развивающиеся агрокомплексы и России, и Казахстана сегодня как никогда нуждаются в притоке молодых квалифицированных кадров. По замыслу авторов проекта, межрегиональный студенческий сельскохозяйственный отряд "Северное Зауралье" поможет аграрным предприятиям и будущим выпускникам аграрных учебных заведений найти друг друга и хорошо подготовиться к деловому взаимодействию.

Участники отряда после обучения рабочим специальностям в ГАУ Северного Зауралья будут трудиться на высокотехнологичных современных предприятиях, таких, как ЗАО "Агрофирма Кримм" и ООО "ЗапСибХлебИсеть". Лучшие студенты, зарекомендовавшие себя в ходе летнего трудового семестра, будут включены в резерв управленческих кадров.

Ожидается, что создание и деятельность межрегионального студенческого сельскохозяйственного отряда повысит престиж сельскохозяйственных профессий.