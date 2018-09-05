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В Челябинской области произошло землетрясение

Происшествия, 09:35 05 сентября 2018

74.mchs.gov.ru/ | Фото: 74.mchs.gov.ru/

Сейсмическая активность зафиксирована в Катав-Ивановском районе Челябинской области в 3 часа 58 минут 5 августа, сообщает управление МЧС России по Челябинской области.

Погибших и пострадавших нет. Разрушений зданий и сооружений не зарегистрировано. На производство предприятий данное происшествие не повлияло.

По данным Единой геофизической службы РАН очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В службе спасения организованна работа 16 рабочих групп по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по Республики Башкирии, которые также подтвердили сейсмическую активность на территории Башкирии.

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# землетрясение , Челябинская область

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