В Челябинской области произошло землетрясение

| Фото: 74.mchs.gov.ru/ | Фото: 74.mchs.gov.ru/

Сейсмическая активность зафиксирована в Катав-Ивановском районе Челябинской области в 3 часа 58 минут 5 августа, сообщает управление МЧС России по Челябинской области.

Погибших и пострадавших нет. Разрушений зданий и сооружений не зарегистрировано. На производство предприятий данное происшествие не повлияло.

По данным Единой геофизической службы РАН очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В службе спасения организованна работа 16 рабочих групп по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по Республики Башкирии, которые также подтвердили сейсмическую активность на территории Башкирии.