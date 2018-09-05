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2ГИС покажет избирательные участки

Общество, 11:03 05 сентября 2018

2ГИС | Фото: 2ГИС

2ГИС подскажет тюменцам, где можно проголосовать 9 сентября на выборах губернатора Тюменской области и депутатов Тюменской городской думы, сообщает пресс-служба сети.

"В этом году мы внесли на карты городов более 25 тысяч мест, где можно проголосовать. Мы стремимся к тому, чтобы пользователь легко находил нужный участок, — говорит директор департамента справочно-картографического производства Елена Толкачева. — Справочник также покажет телефоны участков и входы в здания".

На этих выборах искать места для голосования станет проще — в мобильном приложении и онлайн-версии появится отдельная рубрика "Пункты голосования". Чтобы узнать, где находится избирательный участок, будет достаточно ввести его номер в поисковой строке и справочник подскажет нужное место на карте. Но можно поступить по-другому — просто посмотреть ближайший к дому избирательный пункт, а затем уточнить по телефону, есть ли там ваш участок.

Данные об избирательных пунктах добавили на карты всех городов, охваченных 2ГИС. Информация об избирательных участках в городах собрана с сайтов избирательных комиссий.

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# 2ГИС , выборы губернатора , избирательные комиссии , справочник

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