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Студентов и аспирантов ждут на Международной конференции имени Менделеева

Общество, 08:07 06 сентября 2018

ТИУ | Фото: ТИУ

Организаторы Международной конференции им. Д. И. Менделеева приглашают к участию студентов, аспирантов и молодых ученых 22-26 октября, сообщает ТИУ.

Институт промышленных технологий и инжиниринга проводит Международную научно-практическую конференцию молодых исследователей имени Д. И. Менделеева, посвященную 10-летию института. К участию в конференции приглашают обучающихся всех направлений подготовки и форм обучения, аспирантов очной и заочной форм обучения, а также молодых ученых в возрасте до 35 лет.

Основные направления указаны здесь. Для формирования программы конференции и сборника материалов конференции необходимо прислать заявки участников и материалы докладов, оформленные в соответствии с требованиями, до 1 октября на адрес электронной почты: kuleminaaa@tyuiu.ru.

Контактные телефоны 28-30-39, 8-922-475-56-62, Алена Кулемина.

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# аспиранты , конференция , студенты , ТИУ

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