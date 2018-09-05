На Ямале завершается подготовка к осенне-зимнему сезону

| Фото: www.minstroyrf.ru | Фото: www.minstroyrf.ru

Средняя готовность объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону составляет 95 %, сообщает правительство ЯНАО.

Отопительный период в северных районах Ямала начался еще в двадцатых числах августа. К 1 сентября все детские сады, школы, больницы были обеспечены тепловой энергией. Также идет поэтапный запуск тепла в жилые дома. Специалисты напоминают, что тепло подается в дома при устойчивой температуре воздуха плюс 8 градусов в течение пяти суток.

Все 245 котельных региона уже готовы к зимней эксплуатации на 100 %. Тепловые сети готовы на 98 %.

Во всех районах округа продолжают работу муниципальные комиссии по оценке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и ресурсоснабжающих предприятий. Выдача паспортов готовности идет в соответствии с графиками.

С 3 сентября инспекторы Северо-Уральского управления Ростехнадзора приступили к проверке готовности городов Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Красноселькупского и Шурышкарского районов.