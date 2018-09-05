Юные художники получили в подарок "Азбуку Тюмени"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Художественный альбом II регионального конкурса "Азбука Тюмени: предприниматели и меценаты" презентовали в Тюмени в школе № 15, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

В него вошли лучшие работы юных художников, посвященные истории тюменского купечества, предпринимательства и меценатства.

Секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов сообщил, что на конкурс, организатором которого стала партия, поступило более 200 рисунков тюменцев в возрасте от 4 до 17 лет. В творческом состязании участвовали воспитанники художественных школ, кружков, студий, домов творчества и центров эстетического воспитания города.

Он напомнил, что "Азбука Тюмени" — это уникальный проект, организатором которого выступила партия. Он включает в себя проведение конкурса, открытие выставки и выпуск художественного альбома. Конкурсанты получили книгу в подарок.

"Мы как организаторы преследовали главную цель – чтобы вы могли проявить свои таланты, - обратился Андрей Артюхов к участникам мероприятия. – Вы ищете себя в творчестве, пусть этот путь будет вам интересен, а красочный альбом останется на добрую память о конкурсе, для вас он не потеряет своей ценности и через много-много лет".

Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас заострил внимание на важном воспитательном значении конкурса, он помогает приобщать юные дарования к культурно-историческому наследию. Ребята больше узнали о замечательных людях, которые внесли весомый вклад в развитие города.

Куратор проекта, доктор искусствоведения, член Союза художников России Наталья Сезева уверена, что работая над конкурсным заданием, у ребят проснулся интерес к истории родного края. Она отметила: "Тюмень - город с богатой историей, подрастающее поколение должно знать не только о выдающихся современниках, но и тех, кто жил задолго до них, но оставил яркий след".

Поздравить начинающих художников пришли художники состоявшиеся, известные и за пределами Тюмени - Юрий Юдин и Юрий Рыбьяков. Оба в своем творчестве немалое место отводят городским пейзажам. Они были единодушны во мнении, что подобные конкурсы тюменским детям необходимы – это стимул совершенствоваться, открывать новые темы для своих работ.

Директор Тюменского дома печати Лев Нежданов считает, что у нового альбома будет не менее счастливая судьба, чем у его предшественника. Художественный альбом, изданный по итогам первого регионального конкурса "Азбука Тюмени: город глазами юных художников", заслуженно стал лучшей книгой для детей и юношества в региональном конкурсе "Книга года-2017".

Андрей Артюхов поделился с участниками презентации хорошей новостью: принято решение продолжить проект в 2019 году. Он заверил, что по итогам третьего конкурса также будет выпущен альбом, организаторам предстоит определиться с его тематикой.