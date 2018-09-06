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Выставка "Пятое время года" откроется во Дворце наместника

Общество, 08:40 06 сентября 2018

tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Открытие персональной выставки художника, члена Союза художников Москвы Евгения Корнильцева-Быстринского начнется во Дворце наместника (Красная площадь 1/3) 6 сентября в 16 часов, сообщают организаторы.

Выставку презентует сам автор. Художник определяет стиль работ, как "загадочный реализм". Работы Корнильцева-Быстринского неоднократно экспонировались в Германии и Дании. С февраля 2016 года работает художником в Голышмановском народном краеведческом музее. В своей родной деревне, где всего шесть дворов Евгений Корнильцев открыл "Дом художника", который одновременно является творческой мастерской, арт-студией, галереей и местом творческих встреч.

На выставке в Музее истории управления Сибирью будет представлено 35 работ автора, выполненных в различной технике. По словам самого художника, "Пятое время года" – это состояние души, в которой преобладает радость и любовь к жизни.

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# выставка , дворец наместника , Тобольск , художник

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