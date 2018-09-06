Стартовал прием заявок для участия в программе "Молодой репортер"

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Продолжается прием заявок на участие в образовательной программе "Молодой репортер", которая пройдет во время Зимней универсиады-2019 в Красноярске, сообщают организаторы Универсиады.

Впервые программа "Молодой репортер" будет запущена в рамках зимней универсиады, в марте 2019 года. 18 журналистов приедут в Красноярск, где под руководством менторов пройдут обучение по направлениям: "Репортер", "Фотожурналист", "Специалист онлайн-медиа". Программой предусмотрены ежедневные лекции и мастер-классы от международных и российских экспертов, посещение спортивных и культурных мероприятий Универсиады.

В рамках проекта молодые репортеры будут освещать ход Студенческих игр – создавать контент для социальных сетей и писать репортажи для периодического издания XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года.

Принять участие в программе могут студенты отделений факультетов журналистики, связей с общественностью и сотрудники средств массовой информации в возрасте от 21 года до 25 лет. Также подать заявку могут недавние выпускники вузов, работающие на начальных позициях в СМИ.

"Мы приглашаем молодежь к участию в программе "Молодой репортер", которая даст незабываемый опыт общения со сверстниками и профессионалами из медиасферы, а также подарит уникальную возможность освещать события международного проекта - Зимней универсиады-2019. Несомненно, бонусом станет знакомство с центром Сибири – Красноярском, его природой и гостеприимными людьми", - отметил руководитель дирекции Студенческих игр Максим Уразов.

Участие в программе бесплатное, расходы на транспорт, проживание и питание молодых репортеров оплачивают организаторы. Потенциальным участникам необходимо отправить заявки на электронную почту youngreporter@krsk2019.ru до 15 октября 2018 г.

Подробная информация о проекте "Молодой репортер" размещена на сайте Дирекции Зимней универсиады-2019 в разделе "Включайся".