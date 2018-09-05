Писатель-фантаст Ник Перумов встретится с тюменцами

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Онлайн-встреча с популярным современным российским писателем, одним из первопроходцев российского фэнтези Ником Перумовым пройдет в конференц-зале 1-го этажа Тюменской областной научной библиотеки имени Д. И. Менделеева 13 сентября. Начало - в 16 часов, сообщает областная научная библиотека.

В рамках всероссийского издательско-библиотечного проекта "#ЛитМост" задать вопрос любимому автору в прямом эфире смогут читатели со всего мира.

В сентябре в издательстве "Эксмо" выходит седьмая книга фэнтези-цикла "Гибель Богов – 2" "Орёл и Дракон". Это предпоследняя книга из восьми запланированных.

"Мир Упорядоченного" – самая грандиозная и "долгоиграющая" вселенная в отечественном фэнтези. Цикл начался в 1993 году с романа "Гибель богов", который впоследствии стал визитной карточкой Перумова. Упорядоченное – это мультивселенная, вмещающая в себя множество миров, и разные силы постоянно борются за власть над ней — Молодые боги, Древние, загадочные Дальние, адепты Хаоса, могущественные смертные маги и другие существа.

Весной 2018 года в продажу поступил роман "Гибель богов – 2. Книга шестая. Прошедшая вечность", который читатели назвали самым сильным, многогранным и сложным в цикле.

"Орёл и Дракон" еще больше приближает кульминацию одной из самых знаменитых фэнтези-саг в русской фантастике.

Кульминация перумовской эпопеи все ближе, и "Орёл и Дракон" подарит всем поклонникам творчества Перумова динамичную, насыщенную на события и зрелища предзаключительную часть грандиозного финала.

Онлайн-встречи с популярными писателями в рамках всероссийского проекта "#Литмост. Эксмо объединяет" дают возможность авторам и читателям пообщаться в режиме реального времени. Встречи проходят в формате телемостов.

Тюменцы смогут задать вопрос в онлайн-чате в режиме реального времени. Онлайн-трансляция будет вестись одновременно на YouTube-канале , ВКонтакте и Facebook.