Тюменцы выберут лучший видеоролик о туризме в Тюменской области

| Фото: www.itmexpo.ru | Фото: www.itmexpo.ru

Конкурс презентационных видеороликов регионов России "Привет Россия – Родина моя!" объявлен в рамках международного форума-выставки по туризму "Отдых – 2018". Тюменская область представила пять работ в различных номинациях, сообщает региональное Агентство туризма и продвижения.

Посмотреть видеоролики о регионе и проголосовать за них тюменцы могут на сайте.

О туристическом потенциале Тюменской области зрителям расскажут видеоролики: "Однажды в Сибири… Once in Siberia", "Императорский маршрут", "Событийные мероприятия в Тюменской области", "IV Фестиваль малых туристических городов России в Тобольске", "Активный отдых зимой в Тюмени".

Напомним, делегация Тюменской области примет участие в международной туристической выставке "Отдых в Экспоцентре в Москве 11-13 сентября. От региона будет представлено два стенда: первый будет посвящен туристическому потенциалу Тюменской области, второй – реализации туристического проекта "Императорский маршрут".