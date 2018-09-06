Александр Моор и Дмитрий Артюхов подвели итоги первых ста дней работы

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Первые сто дней работы на посту исполняющего обязанности губернатора Тюменской области были наполнены рабочими поездками, деловыми встречами, знакомствами с интересными людьми. Об этом рассказал врио главы региона Александр Моор, общаясь с журналистами в Салехарде.

"Я побывал во многих сельских районах Тюменской области, а также по приглашению моих коллег Дмитрия Артюхова и Натальи Комаровой посетил несколько городов Ямала и Югры. Рабочие визиты в северные автономные округа помогли нам подвести первые итоги реализации межрегиональной программы "Сотрудничество", ознакомиться с объектами, построенными в рамках этой масштабной программы, наметить новые направления взаимодействия, новые совместные проекты", - отметил Александр Моор. Врио губернатора напомнил, что решением трех глав регионов программа "Сотрудничество" продлена до 2025 года.

Первые сто дней работы в качестве руководителя региона были очень интересными и насыщенными, отметил Александр Моор. "Много знакомств с интересными людьми, много открытий, много интересного опыта, который, надеюсь, я смогу использовать в будущем", - сказал он.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов также отметил первые сто дней работы на посту руководителя региона.

"Стратегическая программа развития Ямала понятна, и она успешно реализуется. За первые сто дней, которые пролетели, как один, для меня было важно актуализировать тактические задачи, связанные с развитием и благоустройством городов и поселков. Во многих их них мы побывали вместе с Александром Моором. Я понял, что приобрел в его лице единомышленника и друга, и это одно из главных открытий первых ста дней работы", - рассказал Дмитрий Артюхов. Сотрудничество между регионами должно развиваться для общего блага ямальцев и тюменцев, подчеркнул он.

Встречи Александра Моора и Дмитрия Артюхова с ямальцами стали еще одним подтверждением того, что в основе программы "Сотрудничество" лежат реальные нужды людей, заявил в интервью обозревателю Тюменской линии председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.

"Большинство вопросов, прозвучавших на встречах, касались переселения из районов Крайнего Севера, развития дорожной инфраструктуры, увеличения объемов поставок на Ямал тюменской сельхозпродукции и продуктов питания, отдыха и оздоровления ямальских ребятишек в тюменских лагерях и санаториях, и других очень актуальных для северян тем. Я уверен, что при формировании бюджета межрегиональной программы "Сотрудничество" к этим и многим другим важным для ямальцев вопросам депутаты отнесутся с пониманием", - подчеркнул спикер регионального законодательного собрания.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Салехард Александр Моор принял участие в торжественной церемонии подключения столицы Ямала к Единой энергетической системе России, побывал в Ямальском многопрофильном колледже и встретился с жителями города. Врио главы региона вручил ямальцам награды Тюменской области за добросовестный труд.

Евгений Бабенко