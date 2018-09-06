Тюменец выплатил моральный ущерб пострадавшей в ДТП пенсионерке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский предприниматель заплатил 200 тыс. рублей пенсионерке, пострадавшей по его вине в ДТП, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Пожилая женщина пострадала по вине водителя в ДТП, перенесла тяжелую реабилитацию. Суд постановил взыскать с тюменского предпринимателя моральный ущерб в размере 200 тыс. рублей.

В добровольный срок задолженность не была оплачена. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автобусов, принадлежащих должнику. После того, как мужчина продолжил уклоняться от оплаты задолженности, пристав ограничил гражданина в праве выезда за пределы России и в праве управления автотранспортными средствами.

В течение двух дней гражданин полностью оплатил долг.