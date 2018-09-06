Тюменец выплатил моральный ущерб пострадавшей в ДТП пенсионерке
Тюменский предприниматель заплатил 200 тыс. рублей пенсионерке, пострадавшей по его вине в ДТП, сообщает УФССП России по Тюменской области.
Пожилая женщина пострадала по вине водителя в ДТП, перенесла тяжелую реабилитацию. Суд постановил взыскать с тюменского предпринимателя моральный ущерб в размере 200 тыс. рублей.
В добровольный срок задолженность не была оплачена. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автобусов, принадлежащих должнику. После того, как мужчина продолжил уклоняться от оплаты задолженности, пристав ограничил гражданина в праве выезда за пределы России и в праве управления автотранспортными средствами.
В течение двух дней гражданин полностью оплатил долг.