Возле Ханты-Мансийска бродит медведица с медвежонком

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Медведица с медвежонком бродили у стелы "Первооткрывателям земли Югорской" возле Ханты-Мансийска 5 сентября, сообщает администрация города

4 сентября животные были замечены на трассе около поселка СУ-967 вблизи Ханты-Мансийска

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем не следует бежать от него, так как зверь почувствует страх и станет догонять. Лучше пятиться назад, громко разговаривать, стучать по предметам.

Сотрудники полиции и специалисты департамента недропользования и природных ресурсов Югры проводится ряд специальных мероприятий, уточнили в администрации Ханты-Мансийска.

С памяткой, как вести себя при встрече с медведем можно ознакомиться здесь.