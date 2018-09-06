  • 6 сентября 20186.09.2018четверг
  • USD68,4628
    EUR79,1362
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северо-восточный

Возле Ханты-Мансийска бродит медведица с медвежонком

Общество, 12:31 06 сентября 2018

admhmansy.ru

Медведица с медвежонком бродили у стелы "Первооткрывателям земли Югорской" возле Ханты-Мансийска 5 сентября, сообщает администрация города

4 сентября животные были замечены на трассе около поселка СУ-967 вблизи Ханты-Мансийска

Специалисты напоминают, что при встрече с медведем не следует бежать от него, так как зверь почувствует страх и станет догонять. Лучше пятиться назад, громко разговаривать, стучать по предметам.

Сотрудники полиции и специалисты департамента недропользования и природных ресурсов Югры проводится ряд специальных мероприятий, уточнили в администрации Ханты-Мансийска.

С памяткой, как вести себя при встрече с медведем можно ознакомиться здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медведь , Ханты-Мансийск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 06.09.2018Тюменцы поборются за призы первой Национальной премии "Российская студенческая весна"
13:48 06.09.2018Тюменцы проведут мастер-класс на бардовском фестивале в Салехарде
13:15 06.09.2018Более пятнадцати тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей
13:04 06.09.2018Медовик и хлебные лукошки: чем угостят горожан на фестивале "Мед и хлеб"