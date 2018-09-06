Возле Ханты-Мансийска бродит медведица с медвежонком
admhmansy.ru
Медведица с медвежонком бродили у стелы "Первооткрывателям земли Югорской" возле Ханты-Мансийска 5 сентября, сообщает администрация города
4 сентября животные были замечены на трассе около поселка СУ-967 вблизи Ханты-Мансийска
Специалисты напоминают, что при встрече с медведем не следует бежать от него, так как зверь почувствует страх и станет догонять. Лучше пятиться назад, громко разговаривать, стучать по предметам.
Сотрудники полиции и специалисты департамента недропользования и природных ресурсов Югры проводится ряд специальных мероприятий, уточнили в администрации Ханты-Мансийска.
С памяткой, как вести себя при встрече с медведем можно ознакомиться здесь.