Тюменцев ждут в Совете по молодежной политике УФО

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Стать кандидатами в Совет по молодежной политике Уральского федерального округа предлагают тюменцам.

Напомним, Совет по молодежной политике был создан по поручению полномочного представителя президента РФ в УФО Николая Цуканова. Его работа будет построена по принципу открытости и публичности.

Формирование Совета пройдет в два этапа, сообщают в полпредстве.

Первоначально будет утверждена часть Совета, состоящая из числа сотрудников аппарата полномочного представителя, заместителей высших должностных лиц субъекта РФ, ответственных за реализацию государственной молодежной политики, представителей Федерального агентства по делам молодежи и руководителей всероссийских и окружных молодежных организаций постоянно проживающих на территории округа.

На втором этапе в состав Совета может войти любой желающий, имеющий опыт общественной деятельности, который хочет принести пользу региону и стране.

Для участия необходимо направить анкету кандидата на электронную почту KonevSA@urfo.gov.ru в срок до 10 сентября 2018 года, форма анкеты - здесь. Высылаемые электронные материалы должны быть в формате PDF, все страницы в одном файле. Контактный телефон для уточнения информации: 8(343)357-26-37.