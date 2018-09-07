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Тюменцев приглашают на День китайской культуры в музей

Общество, 16:38 07 сентября 2018

https://vk.com/tmpo72 | Фото: https://vk.com/tmpo72

День китайской культуры пройдет в музее-усадьбе Колокольниковых в Тюмени 8 сентября. Мероприятие приурочат к Году межрегионального сотрудничества России и Китая, рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.

На выставке в этот день можно будет увидеть предметы из фондов музеев и частных коллекций, имеющие отношение к китайской культуре и российско-китайской торговле, услышать об истории торговых отношений тюменских купцов и Китая, стать свидетелем показательных выступлений и участником мастер-классов тюменской школы тайцзицюань "Сан Хэ" и школы боевых искусств "Дао Гармонии". Организаторы подготовили чайную ярмарку, где можно будет приобрести оригинальные сорта китайского чая и чайные аксессуары. Турфирмы будут консультировать всех желающих по турам в Китай.

Торжественное открытие Дня китайской культуры начнется в 12 часов. Полная программа мероприятия здесь.

Дарья Казакова

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# Китай , музей-усадьба Колокольниковых

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