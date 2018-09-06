Молодежный праздник искусств "Арт-пикник" состоится на тюменской набережной

Фото организаторов Фото организаторов

Арт-пикник состоится на набережной реки Туры 7 сентября в 18 часов. В программе мероприятия запланированы комиксы, косплэй, гигантские головоломки и другие интересные занятия, сообщили в пресс-службе Центра культуры и творчества "Тюмень".

Одним из ярких событий мероприятия станет поэтическая лига "Три запятые". Команда молодых тюменских поэтов встретит всех желающих совершить путешествие по волнам поэтического творчества: от извилистых фиордов авангарда до спокойных заводей классицизма на корабле под названием "Старая Гавана".

"Плавание" состоится под флагом молодежного праздника искусств "Арт-пикник", организуемого Центром культуры и творчества "Тюмень".