Тюменские хлеборобы используют каждый погожий час для уборки яровых культур

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Тюменские сельскохозяйственные предприятия на 7 сентября убрали более 100 тыс. га посевных площадей, сообщает областной департамент АПК.

Это составляет 18 % от запланированных площадей. Валовой сбор зерновых составляет 296 тыс. тонн, урожайность 25,1 ц/га.

"Нам не удалось наверстать отставание, которое мы получили в результате сдвига весенних полевых работ, - считает заместитель губернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов , - А на фоне обильных осадков в августе, когда в большинстве муниципалитетов выпала полугодовая норма осадков, Гидрометцентром фиксируется опасное метеорологическая явление - переувлажнение почвы".

В таких условиях - главное в оптимальные сроки обмолотить максимальные площади посевов. Лучше других с этим справляются хозяйства Упровского района, где уже обмолочено 20,5 тыс. га из 51,5, что составило 40 % от плана.

На 31 % выполнили план хлеборобы Тюменского района, на 30 % - Ярковского района, на 26 % - Заводоукоуковского городского округа, на 23 % - Нижнетавдинского района, на 22 % - Сорокинского, на 21 % - Исетского и Ялуторовского.