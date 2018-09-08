Фестиваль "Тюменская осень" пройдет в Антипино

| Фото: Тюменская осень | Фото: Тюменская осень

Далее в сюжете Гастрономический пир ждет участников "Тюменской осени"

Фестиваль "Тюменская осень"пройдет в в микрорайоне Антипино 9 сентября. Праздничные гуляния состоятся на площади у Дома культуры "Поиск".

Тюменцев приглашают посмотреть выступления творческих коллективов, приобрести товары местных производителей по выгодным ценам, а также здесь состоится розыгрыш подарков.

Во время "Тюменской осени" состоится гастрономический фестиваль "Мед и хлеб". Городские пекарни представят горячий хлеб, а также свежую и ароматную выпечку. Пчеловодческие хозяйства из разных уголков Тюменской области привезут на фестиваль большой ассортимент свежего меда, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".