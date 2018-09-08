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Гастрономический пир ждет участников "Тюменской осени"

Общество, 09:47 08 сентября 2018

архивное фото ИА "Тюменская линия" подготовка к гастрономическому фестивалю | архивное фото ИА "Тюменская линия"

Выставка- ярмарка местных товаропроизводителей пройдет во время фестиваля "Тюменская осень". Организаторы обещают тюменцам гастрономический пир - на одной из площадок - около школы № 26 (ул. Луначарского, 40) продукцию представит тюменский мясокомбинат "Мясная сказка".

Тюменцы могут приобрести пельмени, вареники, манты, хинкали, фарш и мясные нарезки по доступным ценам. Как рассказала коммерческий директор предприятия Анна Французова, подготовка к празднику идет полным ходом.

"Всех желающих приглашаем посетить нашу торговую точку, цены не будут завышены и порадуют покупателей. Рецептуру продуктов разрабатывают специалисты мясокомбината по своим стандартам, приближенным к ГОСТу", - рассказала она.

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