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Тюменцев приглашают на зажигательную зарядку и сдачу нормативов ГТО

Общество, 10:52 08 сентября 2018

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

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Тюменцы попробуют сдать ГТО во время фестиваля "Тюменская осень". Сдать нормативы можно будет на спортивных площадках общеобразовательных школ 9 сентября.

В воскресенье можно проконсультироваться у специалистов по условиям тестирования и возможностям получения знака отличия ГТО, а также попробовать свои силы в четырех видах спортивных упражнений: наклон вперед, прыжок в длину с места, отжимание, подтягивание и поднятие туловища из положения лежа на спине.

Участие в зарядке могут принять все желающие. Достаточно прийти в удобной спортивной одежде. Мероприятие пройдёт с 9 до 15 часов, пишет "Мой портал".

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