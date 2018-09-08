Жители поселка Боровский могут принять участие в акции "Зажги свою звезду"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

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Фестиваль "Тюменская осень" подарит жителям поселка Боровский концерты и спортивные состязания, мастер- классы и различные конкурсы.

Любителей спорта ждут на фестивале ГТО среди семейных команд. Тех, кто хочет испытать себя на удачливость и везение, ждут организаторы акции "Счастливый случай". Отвечаешь на вопросы викторины - получаешь призы и подарки.

Показать свое кулинарное и садоводческое мастерство можно приняв участие в выставке "Урожай - 2018" и гастрономическом фестивале "Дары земли Тюменской".

Кроме того, местная ветеранская организация организовала для односельчан "Цветообменник" - здесь можно обменяться комнатными и садовыми растениями.

Фестиваль "Тюменская осень" пройдет во всех 76 населенных пунктах всех 23 муниципальных образований Тюменского района, пишет "Аргументы и Факты в Западной Сибири".