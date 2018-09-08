  • 8 сентября 20188.09.2018суббота
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

Жители поселка Боровский могут принять участие в акции "Зажги свою звезду"

Общество, 12:23 08 сентября 2018

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Далее в сюжете Марафон оркестров пройдет на площади 400-летия Тюмени

Фестиваль "Тюменская осень" подарит жителям поселка Боровский концерты и спортивные состязания, мастер- классы и различные конкурсы.

Любителей спорта ждут на фестивале ГТО среди семейных команд. Тех, кто хочет испытать себя на удачливость и везение, ждут организаторы акции "Счастливый случай". Отвечаешь на вопросы викторины - получаешь призы и подарки.

Показать свое кулинарное и садоводческое мастерство можно приняв участие в выставке "Урожай - 2018" и гастрономическом фестивале "Дары земли Тюменской".

Кроме того, местная ветеранская организация организовала для односельчан "Цветообменник" - здесь можно обменяться комнатными и садовыми растениями.

Фестиваль "Тюменская осень" пройдет во всех 76 населенных пунктах всех 23 муниципальных образований Тюменского района, пишет "Аргументы и Факты в Западной Сибири".

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 08.09.2018МФЦ в Богандинский станет более удобным для посетителей
15:23 08.09.2018"Тюменская осень" порадует жителей Винзилей интересной программой
14:50 08.09.2018Названа пятерка самых популярных среди туристов стран
14:01 08.09.2018Четыре квартиры и восемь автомашин подарят гостям "Тюменской осени"