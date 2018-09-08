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Марафон оркестров пройдет на площади 400-летия Тюмени

Общество, 13:58 08 сентября 2018

72.mchs.gov.ru архивное фото выступления | Фото: 72.mchs.gov.ru

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Более ста музыкантов выступят на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября. В репертуар фестиваля войдут песни о Тюмени, о Родине и о любви.

Полюбившийся горожанам марафон оркестров пройдет на площади 400-летия Тюмени около драматического театра. В течение всего фестивального дня свое творчество представит Тюменский филармонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба", городской духовой оркестр и духовой оркестр МЧС Тюменской области.

Любители фольклора смогут посетить площадки, где выступят коллективы "Росстань" и "Яромилъ", театр казачьей музыки "Яр-Хмель" и ансамбль народной музыки "Сибирская забава", участники народного хора русской песни им. Г. Цыбульского и коллективов "Сударушка", "Лянок" и "Жемчужные узоры".

Традиционно горожане услышат и самую известную песню о Тюмени "По берегам Туры" в авторском исполнении почетного работника культуры Тюменской области Сергея Дьяконова-Дьяченкова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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