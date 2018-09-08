Марафон оркестров пройдет на площади 400-летия Тюмени
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Более ста музыкантов выступят на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября. В репертуар фестиваля войдут песни о Тюмени, о Родине и о любви.
Полюбившийся горожанам марафон оркестров пройдет на площади 400-летия Тюмени около драматического театра. В течение всего фестивального дня свое творчество представит Тюменский филармонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр "Золотая труба", городской духовой оркестр и духовой оркестр МЧС Тюменской области.
Любители фольклора смогут посетить площадки, где выступят коллективы "Росстань" и "Яромилъ", театр казачьей музыки "Яр-Хмель" и ансамбль народной музыки "Сибирская забава", участники народного хора русской песни им. Г. Цыбульского и коллективов "Сударушка", "Лянок" и "Жемчужные узоры".
Традиционно горожане услышат и самую известную песню о Тюмени "По берегам Туры" в авторском исполнении почетного работника культуры Тюменской области Сергея Дьяконова-Дьяченкова.