Четыре квартиры и восемь автомашин подарят гостям "Тюменской осени"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

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Четыре квартиры и восемь автомобилей входят в число подарков, розыгрыш которых пройдет в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября. Об этом рассказала журналистам представитель Благотворительного фонда развития Тюмени Лариса Зубцова.

"Розыгрыш подарков будет проводиться на 179 фестивальных площадках. Кроме квартир и автомобилей, в число ценных подарков входят 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки. Принять участие в розыгрыше смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет", - сообщила Лариса Зубцова.

По ее словам, принять участие в розыгрыше подарков горожане смогут на площадках, расположенных вблизи домов, в которых они прописаны. Исключение будет сделано только для тех, кто задействован в организации фестиваля и охране общественного порядка. Для участия в розыгрыше нужно будет предъявить паспорт.

На крупных площадках, где ожидается большое количество людей, будет установлено несколько барабанов для розыгрыша - это поможет избежать очередей. Ценные подарки можно будет получить в Благотворительном фонде развития города Тюмени по адресу ул. Малыгина, 51, остальные - на месте розыгрыша

Сертификаты на получение особо ценных подарков были заложены в барабаны 7 сентября под контролем общественной комиссии, в которую вошли ветераны труда. Закладка произведена таким образом, что узнать, на каком из пунктов розыгрыша окажется ценный подарок, невозможно.

Восемь автомобилей "Лада Гранта", которые будут разыграны в качестве подарков, уже прибыли на склад компании "Азия Авто" в Тюмени.

"Мы рады вновь принять участие в организации фестиваля "Тюменская осень". С удовольствием поздравим жителей города, которые в результате розыгрыша подарков станут обладателями автомобилей "Лада Гранта", которые хорошо зарекомендовали себя на рынке", - отметил руководитель отдела продаж Алексей Бондюченко.

Кроме розыгрыша подарков, на площадках "Тюменская осень" пройдут продовольственные ярмарки, фестиваль "Мед и хлеб", сдача норм ГТО, концерты творческих коллективов города.

Евгений Бабенко