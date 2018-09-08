"Тюменская осень" порадует жителей Винзилей интересной программой

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

В поселке Винзили фестиваль "Тюменская осень" будет щедрым и хлебосольным. Он стартует 9 сентября.

В программе дня - фестиваль "Дары земли Винзилинской" , в рамках которого проходят сразу несколько конкурсов: "Озорные овощи", "Осенние заготовки", "Осенний букет". А еще - гастрономический фестиваль и ярмарка.

Ветераны ждут гостей на выставку "Дары осени". Для детей и подростков проведут конкурс рисунков на асфальте на тему 95-летия Тюменского района. Желающих провести время с пользой приглашают на мастер- классы по декоративно - прикладному искусству "Винзилинский сувенир", "Масляная живопись", "Ожерелье", "Канзаши", сообщает "Тюменская область сегодня".

Для талантливых чтецов и любителей поэзии откроют "Театральный подмосток", где будет "свободный микрофон".

А в завершение праздника - массовое действие, во время которого создадут арт-объект, посвященный 95-летию Тюменского района.