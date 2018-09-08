  • 8 сентября 20188.09.2018суббота
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

"Тюменская осень" порадует жителей Винзилей интересной программой

Общество, 15:23 08 сентября 2018

администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

В поселке Винзили фестиваль "Тюменская осень" будет щедрым и хлебосольным. Он стартует 9 сентября.

В программе дня - фестиваль "Дары земли Винзилинской" , в рамках которого проходят сразу несколько конкурсов: "Озорные овощи", "Осенние заготовки", "Осенний букет". А еще - гастрономический фестиваль и ярмарка.

Ветераны ждут гостей на выставку "Дары осени". Для детей и подростков проведут конкурс рисунков на асфальте на тему 95-летия Тюменского района. Желающих провести время с пользой приглашают на мастер- классы по декоративно - прикладному искусству "Винзилинский сувенир", "Масляная живопись", "Ожерелье", "Канзаши", сообщает "Тюменская область сегодня".

Для талантливых чтецов и любителей поэзии откроют "Театральный подмосток", где будет "свободный микрофон".

А в завершение праздника - массовое действие, во время которого создадут арт-объект, посвященный 95-летию Тюменского района.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 08.09.2018МФЦ в Богандинский станет более удобным для посетителей
15:23 08.09.2018"Тюменская осень" порадует жителей Винзилей интересной программой
14:50 08.09.2018Названа пятерка самых популярных среди туристов стран
14:01 08.09.2018Четыре квартиры и восемь автомашин подарят гостям "Тюменской осени"