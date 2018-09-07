Сургутского наркоторговца на двенадцать с половиной лет отправили в колонию

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К двенадцати с половиной годам лишения свободы осужден торговец наркотиками в Сургуте. Как сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, из незаконного оборота изъято 300 грамм наркотических средств.

Суд установил, что обвиняемый в июне 2017 года продавал наркозависимым сургутянам наркотическое средство. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции. В результате своевременно проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы из незаконного оборота изъяли 300 грамм наркотиков.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет и шести месяцев лишения свободы. Отбывать срок наркоторговец будет в исправительной колонии строгого режима. Его апелляция осталась без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.