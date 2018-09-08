МФЦ в Богандинский станет более удобным для посетителей

Осмотр главой района ремонта помещений для МФЦ | Фото: администрация Тюменского района Осмотр главой района ремонта помещений для МФЦ | Фото: администрация Тюменского района

В поселке Богандинский многофункциональный центр "Мои документы" переедет в новое помещение. Сейчас в здании идет капитальный ремонт.

В настоящее время для работы с гражданами приспособлены два кабинета: в одном ведут прием четыре специалиста, в другом – места для ожидания своей очереди. Первый этаж будет удобен и для малобильных граждан, здесь обустроят шесть рабочих мест для специалистов, пишет "Вслух.ру".

По информации главы Богандинского муниципального образования Андрея Казанцева, на первом этаже двухэтажного здания по ул. Юбилейной, 5а, с комфортом разместятся не только сотрудники МФЦ, но и бухгалтерия и касса двух коммунальных предприятий, а также социальная служба с социальной лавкой.

"Это будет удобно для людей: в одном месте сделать коммунальные платежи, оформить заявку, получить государственную или муниципальную услугу", – уверена глава Тюменского района Светлана Иванова, которая во время рабочей поездки оценила предстоящие изменения.