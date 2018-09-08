  • 8 сентября 20188.09.2018суббота
  • USD69,0286
    EUR80,3562
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер юго-западный

МФЦ в Богандинский станет более удобным для посетителей

Общество, 16:36 08 сентября 2018

администрация Тюменского района Осмотр главой района ремонта помещений для МФЦ | Фото: администрация Тюменского района

В поселке Богандинский многофункциональный центр "Мои документы" переедет в новое помещение. Сейчас в здании идет капитальный ремонт.

В настоящее время для работы с гражданами приспособлены два кабинета: в одном ведут прием четыре специалиста, в другом – места для ожидания своей очереди. Первый этаж будет удобен и для малобильных граждан, здесь обустроят шесть рабочих мест для специалистов, пишет "Вслух.ру".

По информации главы Богандинского муниципального образования Андрея Казанцева, на первом этаже двухэтажного здания по ул. Юбилейной, 5а, с комфортом разместятся не только сотрудники МФЦ, но и бухгалтерия и касса двух коммунальных предприятий, а также социальная служба с социальной лавкой.

"Это будет удобно для людей: в одном месте сделать коммунальные платежи, оформить заявку, получить государственную или муниципальную услугу", – уверена глава Тюменского района Светлана Иванова, которая во время рабочей поездки оценила предстоящие изменения.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 08.09.2018МФЦ в Богандинский станет более удобным для посетителей
15:23 08.09.2018"Тюменская осень" порадует жителей Винзилей интересной программой
14:50 08.09.2018Названа пятерка самых популярных среди туристов стран
14:01 08.09.2018Четыре квартиры и восемь автомашин подарят гостям "Тюменской осени"