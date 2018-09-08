Космонавт Алексей Овчинин во время пребывания на МКС выйдет в открытый космос

| Фото: www.roscosmos.ru | Фото: www.roscosmos.ru

Космонавт Алексей Овчинин во время своего пребывания на МКС выйдет в открытый космос, в том числе для решения задач, связанных с обнаружением отверстия в обшивке корабля "Союз". Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и нашел, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Впоследствии появилась информация, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. В ходе переговоров экипажа МКС с Центром управления полетами 30 августа космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Вечером того же дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

На "Союзе МС-08" в начале октября с МКС вернутся российский космонавт Олег Артемьев, американские астронавты Ричард Арнольд и Эндрю Фойстел. Им на смену на корабле "Союз МС-10" 11 октября с Байконура отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.