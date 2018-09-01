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Молодые тюменцы чаще всего обращаются к косметологам из-за угрей

Общество, 13:27 10 сентября 2018

thespacalistoga.com | Фото: thespacalistoga.com

Из-за угрей и их последствий чаще всего обращаются за помощью косметолога молодые тюменцы. Как сообщает Тюменский областной кожно-венерологический диспансер, у молодых людей необходимость в лечении у косметолога вызвана проблемами акне.

Психологические проблемы, сопровождающие заболевание, не могут навредить здоровью, отметили в медицинском учреждении, но омрачают жизнь ощущениями дискомфорта и неуверенности. Косметология сегодня помогает справиться не только с эстетическими проблемами, но и делает человека более уверенным в себе, устраняя дискомфорт.

Следующими причинами, требующими консультации специалиста, являются проблемы волос и волосистой части кожи головы - выпадение, ломкость волос, перхоть.

Кроме того, к числу частых причин обращений к врачам-косметологам относится наличие у пациентов доброкачественных новообразований кожи: вирусных бородавок, папиллом, кератом.

Особое внимание уделяют косметологи профилактике и своевременному выявлению новообразований кожи: четыре раза в год в диспансере проводятся дни диагностики меланомы, во время которых каждый желающий абсолютно бесплатно может прийти на прием и пройти обследование родинок. При подозрении на меланому пациент направляется на прием к дерматоонкологу.

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# здоровье , косметология

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