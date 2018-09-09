Парад оркестров знакомит тюменцев с музыкальной палитрой разных жанров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Мобильные концертные бригады дарят горожанам хорошее настроение

Парад оркестров - это новое для Тюмени культурное явление, которое покажет тюменцам всю палитру коллективной игры. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Евгений Шестаков.

Напомним, что на площади 400-летия с 10 часов выступают различные оркестры города и региона. Уже выступили духовой оркестр ГУ МЧС России по Тюменской области, муниципальный духовой оркестр, оркестр народных инструментов и оркестр "Золотая труба". До 14 часов горожан будет радовать классической музыкой Тюменский филармонический оркестр, а затем на сцену снова выйдут оркестры народных инструментов, "Золотая труба" и муниципальный духовой.

"Немножко погода подпортила, холодновато, но тем не менее мы сделаем все возможное. Я уверен, что все оркестры выбрали популярную музыку своего жанра. Мы тоже выбрали популярную классическую музыку - композиторов Свиридова, Чайковского, Хачатуряна, Штрауса. Те, кто придут на этот праздник, получат большое удовольствие", - поделился Евгений Шестаков.

Парад оркестров продлится до 16 часов.

Дарья Казакова