Жительница Мыса Елена Колесова забрала ключи от "Лады Гранты"

Фестиваль "Тюменская осень" | Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Тюменская осень" | Фото ИА "Тюменская линия"

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Жительница Мыса Елена Колесова забрала ключи от новенькой "Лады Гранты", которую она выиграла на фестивале "Тюменская осень" 9 сентября.

Счастливый билет на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" в школе 48, корп. 2 вытащил из барабана ее сын Максим.

Не веря своему счастью, семья отправилась за ключами от машины в Благотворительный фонд развития города Тюмени (ул. Малыгина, 51).

"Мы с младшим выиграли сладкий подарок, а бабушка и Максим - машину. Долго планировали покупку авто для меня, она нам нужна была как воздух. Пока муж на работе на заводе, а мое водительское у него. Завтра поедем забирать нашу новую машину", - рассказала она.

Сергей и Юлия Рябковы уже уходили с площадки школы № 69, когда супруга решила испытать фортуну в розыгрыше призов и удача улыбнулась ей. "Получается, жена выиграла айфон на мой паспорт. У нее как раз старенький мобильный и я собирался покупать ей новый. Вот такой подарок для моей любимой Юлии", - сказал Сергей Рябков.

Телефоны престижных марок также уже выиграли жители Тарман, центра Тюмени и Зареки. Две жительницы центрального района Тюмени выиграли телевизоры.

К 12 часам 9 сентября тюменцы уже забрали в центре выдачи подарков две микроволновки, 13 утюгов и 22 хлебопечи.

Напомним, в число подарков, розыгрыш которых проходит в рамках фестиваля "Тюменская осень" 9 сентября, входят четыре квартиры, три из которых уже нашли своих хозяев, восемь автомобилей "Лада Гранта", 20 телевизоров, 20 микроволновых печей и 20 мобильных телефонов престижной марки.

Розыгрыш подарков проводится на 179 фестивальных площадках. Принять в нем участие смогут только жители Тюмени в возрасте старше 16 лет. Ценные подарки можно будет получить в Благотворительном фонде развития города Тюмени по адресу ул. Малыгина, 51, остальные - на месте розыгрыша.

Кроме розыгрыша подарков, на площадках "Тюменская осень" проходят продовольственные ярмарки, фестиваль "Мед и хлеб", сдача норм ГТО, концерты творческих коллективов города.

Фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Лина Орлова