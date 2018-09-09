Тюменский инженер стал обладателем ключей от "Лады Гранты"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Житель Тюмени, инженер Николай стал вторым обладателем ключей от автомобиля "Лада Гранта".

Билет он выиграл на праздничной площадке фестиваля "Тюменская осень" у школы № 92 по ул. Николая Зелинского, 22. Сюда он пришел вместе с женой, двумя детьми и родителями. Они и стали свидетелями приятного для семьи события – из барабана достали билет, а когда стерли защитный слой, в нем оказалась "Лада-Гранта".

"Впервые мне так повезло, хотя для меня самое главное, чтобы дети были здоровы!", – поделился обладатель подарка Николай.

Добавим, до этого, ключи от нового отечественного автомобиля выиграла жительница Мыса. В рамках фестиваля "Тюменская осень" в барабанах много подарков: телевизоры, телефоны, хлебопечки, утюги.

Центр выдачи подарков на ул. Малыгина, 51 будет работать до 21 часа, но подарки можно будет забрать до 22 сентября.

Напомним, фестиваль "Тюменская осень" проходит при поддержке международного аэропорта Рощино.

Анжела Лебедева