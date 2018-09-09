Волонтеры "Тюменской осени" приглашают горожан на праздник

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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1 тыс. 164 волонтера работают на площадках фестиваля "Тюменская осень", сообщила руководитель штаба волонтеров Елена Темнякова.

"Наши добровольцы работают по всем направлениям - на "Дачном подворье", площадках ГТО, полевой кухни, на фестивале "Мед и хлеб", розыгрыше подарков. Они делятся с горожанами хорошим настроением, привлекают внимание к фестивалю, помогают при подведении итогов и награждении", - рассказала она.

В числе волонтеров - не только школьники и студенты, но и люди старшего поколения в возрасте от 55 лет. Желающих попасть в число добровольцев было много, отметила Елена Темнякова, и в фестивальный день они не подвели.

"Люди работают с удовольствием и говорят, что на фестивальных площадках интересно. Например, на "Дачном подворье" участники яркие, в костюмах, угощают ребятишек. На площадках семейного фестиваля ГТО волонтеры сами попробовали свои силы в спорте, поели каши на полевой кухне. Говорят, очень вкусно и приглашают горожан присоединиться к празднику", - сказала руководитель штаба волонтеров.

Татьяна Ковалева