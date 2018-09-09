Мобильные концертные бригады дарят горожанам хорошее настроение

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концертная программа фестиваля "Тюменская осень" в самом разгаре. В настоящее время музыкальные и танцевальные коллективы радуют горожан своим творчеством, звучат любимые песни о Тюмени, о любви и хорошем настроении.

Как рассказала гендиректор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, несмотря на начинавшийся с утра дождь, жители областной столицы с удовольствием приходят на праздник семьями.

"Я сейчас нахожусь на одной из площадок по улице Широтной, здесь большая аудитория, все подтанцовывают и поют вместе с нашими замечательными артистами, все идет по плану. Несмотря на начинавшийся с утра дождик, общая энергетика, настроение тюменцев способствует тому, что тучи над городом расходятся. Мобильные бригады будут работать до 16 часов, но если мы увидим, что есть хорошая активность и интерес жителей города к нашему фестивалю, то будем продолжать работу и дальше", - рассказала Юлия Шакурская.

Напомним, в рамках фестиваля "Тюменская осень" город поделен на 23 творческие локации, внутри каждой их них колесят мобильные творческие бригады. Такой принцип работы позволяет не только показать творческое разнообразие, но и подарить праздник жителям каждого двора.

Концерты в рамках фестиваля "Тюменская осень" проходят на 121 площадке, на остальных звучит музыка. Одной из ярких площадок фестиваля стала площадь 400-летия Тюмени. Здесь проходит парад оркестров. Своим творчеством гостей праздника уже порадовали духовой оркестр ГУ МЧС России, муниципальный духовой оркестр, оркестр народных инструментов и другие коллективы.

Любовь Голышева