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На Ямале воспитанница интерната зарезала свою подругу

Происшествия, 10:42 10 сентября 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки возбуждено в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

8 сентября 2018 года в квартире обнаружено тело 17-летней местной жительницы со следами от ножевых ранений. Они были нанесены ее подругой в результате конфликта. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интерната, где обучались девушки.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# убийство , школа-интернат , Ямал

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