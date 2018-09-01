На Ямале воспитанница интерната зарезала свою подругу
| Фото: sledcom.ru
Уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки возбуждено в Тазовском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.
8 сентября 2018 года в квартире обнаружено тело 17-летней местной жительницы со следами от ножевых ранений. Они были нанесены ее подругой в результате конфликта. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка действиям системы органов профилактики и руководства школы-интерната, где обучались девушки.
Расследование уголовного дела продолжается.