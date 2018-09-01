Тюменцы получат анонимную консультацию в Центре суицидальной превенции

Получить консультацию специалистов Центра суицидальной превенции (Герцена,74), в том числе анонимную, приглашают тюменцев в день открытых дверей 10 сентября.

Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил главный внештатный психиатр Тюменской области, главный врач Областной клинической психиатрической больницы Евгений Родяшин.

"В профилактической работе по предотвращению суицидов участвует все медицинское сообщество. Поле нашей деятельности - незавершенные суициды, о которых специалисты даже не всегда узнают, - отметил он. - В Тюменской области разработан четкий и выверенный механизм получения информации о суицидах, в том числе о незавершенных. Мы стараемся работать как можно быстрее, чтобы предложить свою помощь человеку, который выходит из тяжелого состояния".

О том, что тюменцы стали охотнее обращаться за профессиональной поддержкой в случае кризиса, свидетельствует значительной рост количества звонков на круглосуточную горячую линию 8-800-220-8000, а также телефон 50-66-43. В 2017 году их было почти 2 тыс., в предыдущие годы - от 200 до 600 ежегодно. По словам специалистов, увеличение этой цифры связано с лучшей информированностью жителей о возможности получить поддержку. Наиболее частый повод для звонка у несовершеннолетних тюменцев - конфликты в семье и со сверстниками.

Работа по профилактике суицидов среди подростков также ведется через сотрудников школ, которым рассказывают о том, как выявить группы риска и работать с ними.

"Кроме того, мы проводим тренинги с педагогами и детьми. Ребятам рассказываем о том, как преодолевать сложные ситуации, реагировать на конфликт, управлять своими эмоциями. Занятия идут "на ура" - детям очень интересно, потом с ними работают психологи школы", - рассказала главный внештатный детский психиатр Тюменской области Марина Фомушкина.

Специалисты также подвели итоги работы психиатрической службы Тюменской области за 2017 год. В дневных стационарах пролечены 1,6 тыс. человек, амбулаторную помощь получили более 32,6 тыс. пациентов. Диагноз психического расстройства впервые установлен у почти 2 тыс. пациентов.

Показатель общей заболеваемости психическими расстройствами в регионе в зависимости от возраста уменьшается по годам. 15,4 тыс. человек к концу 2017 года находились на диспансерном наблюдении. Это пациенты с тяжелыми психическими расстройствами с затяжным, хроническим течением или склонностью к частым рецидивам и декомпенсациям.

Татьяна Ковалева