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Новый детский сад открыли в Тазовском

Общество, 13:49 10 сентября 2018

правительство.янао.рф | Фото: правительство.янао.рф

Детский сад "Рыбка" площадью 2 тыс. метров открылся в п. Тазовский, сообщает правительство ЯНАО.

Строительство дошкольного учреждения производилось в рамках государственно-частного партнерства.

"В детском саду наши дети делают первые шаги в большой мир, получают новые знания, навыки и опыт. Пусть в нем царит атмосфера радости, творчества и счастья и всегда звучит задорный детский смех!", - обратился к тазовчанам первый заместитель главы администрации района Сергей Семериков.

Новое двухэтажное здание оснащено современным оборудованием. Здесь просторные помещения шести групп для детей, большие музыкальный и физкультурный залы, а также прогулочные веранды с зимним садом для морозных дней, особенно актуальные в условиях Крайнего Севера.

Новый детсад, рассчитанный на 120 детей, сейчас посещают всего 27 ребят.

"Это связано с тем, что многие семьи еще находятся в отпуске. Кроме того, подавляющее большинство наших воспитанников – это малыши 2016, 2017 годов рождения. Вот уже третий день они проходят период адаптации – временное пребывание в саду с родителями. Самому младшему воспитаннику 1 год 2 месяца", - сообщила заведующая детсадом Елена Шабашева.

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# детский сад , дошкольное образование , Ямал

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