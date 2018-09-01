"Космос" открывает новый театральный сезон

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Открытие нового сезона пройдет в Молодежном театральном центре "Космос" 15 сентября. В этот день с 17 часов до полуночи будет проходить творческий нон-стоп, сообщает МТЦ "Космос".

Тюменцы увидят спектакли "Птицы", "Ревизор" и "Симфония неспокойной ночи". Будет работать лаунж-зона с электронной музыкой, выставка современных художников "ОТЛИЧНО", акустический фестиваль.

"Мы уверены, что есть театр для каждого. И в новом сезоне "Космос" приглашает тюменцев найти именно свое направление. Этот сезон познакомит зрителей с новыми постановками молодежных театров Тюмени в разных экспериментальных для нашего города жанрах: вербатим, театр горожан, сторителлинг и иммерсивный театр", — отметила руководитель проектного офиса молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

В 17 часов на площадке у "Космоса" театр "Мимикрия" покажет уличный спектакль "Птицы" о свободе и любви, поставленный по оригинальной притче. В 18 часов начнется уличный фестиваль акустической музыки Atmosfera. Под открытым небом тюменские музыканты сыграют fingerstyle на гитаре, поп- и русский рок, авторские песни, а поэты прочтут известные стихи и произведения собственного сочинения. В 21 час 15 минут в холле молодежного театрального центра "Космос" для всех желающих будет организована лаунж-зона с электронной музыкой. Вход на эти мероприятия свободный.

В 20 часов в большом зале "Космоса" театр "Тишина" покажет спектакль "Ревизор" по мотивам пьесы Гоголя. А в ночь на воскресенье в большом зале "Космоса" зрители увидят спектакль "Симфония неспокойной ночи". Это постановка по "Книге непокоя" португальского писателя Фернандо Пессоа, в которой исследуется бессонница, а сам сюжет – это ночной поток сознания главного героя, его дневник отношений с жизнью. Билеты на спектакли можно приобрести на сайте космосцентр.рф.