На нефтегазовом форуме "Бейкер Хьюз" расскажет о планах по импортозамещению

Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото с сайта Neftegaz.ru Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото с сайта Neftegaz.ru

Одна из лидирующих среди нефтегазовых сервисных компаний в мире "Бейкер Хьюз" (Baker Hughes) представит свой многолетний опыт на панельной дискуссии Тюменского инновационного нефтегазового форума в Тюменском технопарке 19-20 сентября.

"Бейкер Хьюз" более 20 лет активно работает на рынке России, а в 2014 году открыла в Тюмени завод по производству нефтепогружного кабеля и с тех пор расширяет производство своего оборудования в России. По словам организаторов форума, представители компании поделятся опытом на одной из сессий.

"Одним из важных направлений развития компании "Бейкер Хьюз" является локализация производства в России. С 2014 года мы производим в Тюмени кабель для нефтепогружного оборудования, с 2017 года - оборудование для заканчивания скважин, в планах и другие проекты. В то же время мы предлагаем широкий спектр технологических решений для разработки и строительства скважин, а также для интенсификации добычи. На Тюменском нефтегазовом форуме мы поделимся своим многолетним опытом и расскажем про дальнейшее развитие в области импортозамещения, - сказал один из модераторов сессии компании "Бейкер Хьюз" Виль Сыртланов.

В последние годы многие нефтяные компании для поддержания и наращивания добычи активно вовлекают в разработку трудноизвлекаемые запасы. Совершенствование технологий строительства скважин, новейшие типы высокотехнологичного заканчивания скважин позволило начать активную разработку месторождений, которые ранее не представляли интереса по экономическим причинам.

В связи с этим на форуме пройдет панельная сессия, где будут рассмотрены современные подходы к оптимизации и стимуляции добычи, интеллектуальному заканчиванию, удаленному мониторингу работы скважин, а также локализация производства технологического оборудования в России. Напомним, Тюменский инновационный нефтегазовый форум пройдет в Тюменском технопарке 19-20 сентября.