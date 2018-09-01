Искусственный интеллект в геологоразведке представит "Шлюмберже" в Тюмени

Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото с сайта www.utmn.ru Тюменский инновационный нефтегазовый форум | Фото с сайта www.utmn.ru

Опыт использования искусственного интеллекта в геологоразведке, разработке месторождений и нефтедобыче представит нефтесервисная компания "Шлюмберже" (Schlumberger) на IX Тюменском инновационном нефтегазовом форуме.

Как сообщают организаторы форума, более 30 лет "Шлюмберже" является поставщиком специализированного программного обеспечения (ПО) для нефтегазовой промышленности по всему миру. На нефтегазовом форуме компания расскажет об искусственном интеллекте в геологоразведке, разработке месторождений и нефтедобыче на примере проекта DELFI. Это цифровая среда, которая интегрирует в виртуальном пространстве полный цикл производственных задач различных этапов - геологоразведка, бурение, разработка месторождений, добыча, корпоративное управление активами.

В процессах моделирования проектов используется искусственный интеллект, тем самым, возможные по причине человеческого фактора ошибки минимизируются. Процессы и операции, на которые раньше требовались месяцы, сейчас исполняются за минуты. При определенных настройках и параметрах система в той или иной ее части способна к самообучению - это один из атрибутов роботов нового поколения искусственного интеллекта. Кроме того, в DELFI есть инструменты, позволяющие дополнять содержащиеся в ней платформы "в облаке": В частности, платформа Ocean предлагает пользователям и организациям создавать свои приложения и делиться ими с другими подписчиками платформы.

Международная компания "Шлюмберже" - крупнейшая нефтесервисная компания, представлена в 85 странах, включая Россию и Казахстан. С 2007 года в Тюменской области действует Центр компетенций "Шлюмберже" в области информационных решений, он был создан для поддержки локальных проектов и участвует в разработке программных платформ и продуктов.

"Шлюмберже" – партнер Тюменского нефтегазового форума.