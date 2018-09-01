Пассажиры поездов дальнего следования могут заказать питание у проводника

| Фото: depedu.tyumen-city.ru | Фото: depedu.tyumen-city.ru

В поездах дальнего следования, где есть вагоны-рестораны, появилась услуга заказа дополнительного многоразового питания через проводника. Ранее это можно было сделать только заранее, в процессе оформления билета, сообщили в Тюменском отделении СвЖД.

Теперь желающие могут выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования. При этом можно выбрать собственный режим питания: "Полный пансион" (завтрак, обед и ужин), "Полупансион" (завтрак и ужин), а также режим "Только завтрак", "Только обед" или "Только ужин". Рационы и их стоимость варьируются в зависимости от типа вагона: завтраки от 210 рублей, обеды – от 300 рублей, ужины – от 270 рублей. Еду доставят в вагон.

Например, стандартный комплексный обед в купейных вагонах салат из капусты, куриный суп-лапшу, тушеное мясо с рисом и кондитерское изделие. В плацкарте обед включает салат из свежей капусты с зеленью, грибной суп-лапшу со сметаной, поджарку с рисом, чай, сахар. Есть специальные вегетарианские и детские меню, перечень блюд постоянно обновляется.

Отметим, в фирменных поездах в вагонах эконом- и бизнес-класса можно заказать обед в купе. В вагонах повышенной комфортности в таких составах плата за питание входит в стоимость билета. Кроме того, пассажиры 175 поездов могут заказать дополнительное питание. Услуга доступна во всех типах вагонов, включая плацкарт.

В поездах формирования Уральского филиала АО "ФПК" дополнительное питание предоставляется во всех фирменных, а также курсирующих в направлениях Черноморского побережья, Приобья и Нижневартовска поездах.