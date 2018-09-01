Синоптики предупреждают о заморозках на юге Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Заморозки от нуля до минус градусов в ночные часы в южной части Тюменской области с 11 и 12 сентября прогнозируют сотрудники Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщения о неблагоприятных погодных явлениях специалисты службы разослали во все муниципальные образования региона и службы жизнеобеспечения. В первую очередь, как отмечают в центре по гидрометеорологии, дачникам и садоводам-любителям необходимо позаботиться о сохранности выращенного урожая.

Заморозки могут привести к гибели сельскохозяйственных культур на полях и частных подворьях, возможны нарушения в работе системы электроснабжения и пожары в жилом секторе.

Также данную информацию следует учитывать автомобилистам перед тем, как отправиться в путь на загородные трассы.